Пожарный из Заозерска присоединился к всероссийскому флешмобу
Сотрудники МЧС России решили показать, на что они способны ради спасения жизней, и поддержали новый флешмоб. Суть его в том, чтобы при полном обмундировании пролезть в узкий проем приставной лестницы.
Такой непростой вызов уже приняли пожарные из Подмосковья, Дагестана и других российских регионов. А пару дней назад к флешмобу присоединилась и Мурманская область: огнеборец Максим Стародубцев из Заозерска продемонстрировал свою ловкость в Instagram.
- Считаю такие упражнения очень даже важными. При помощи этих трюков можно плохие моменты нашей работы сводить на "нет" путем тренировок. Ведь, попадая в сложную и непривычную для себя обстановку, пожарный должен оставаться хладнокровным и разумно оценивать ситуацию, а не впадать в панику, - делится в соцсети старший лейтенант внутренней службы Максим Стародубцев.
По словам северного пожарного, пролезть в узкий проем лестницы - сложная задача даже для худого человека, ведь это делается в повседневной форме, на которую надета боевая одежда с утеплителем.
Напомним: в конце сентября мурманские пожарные и энергетики участвовали в другом мировом флешмобе - #tetrischallenge, где показали содержимое своих машин.
Пожарный из Заозерска участвует во флешмобе.Автор: Максим Стародубцев! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU