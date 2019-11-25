Пожарный из Заозерска присоединился к всероссийскому флешмобу

СЕГОДНЯ 14:23 2019-11-25T14:16:24+03:00

Пролезть в узкий проем лестницы - сложная задача даже для худого человека. Фото: Максим Стародубцев

Изменить размер текста: A A

Сотрудники МЧС России решили показать, на что они способны ради спасения жизней, и поддержали новый флешмоб. Суть его в том, чтобы при полном обмундировании пролезть в узкий проем приставной лестницы.

Такой непростой вызов уже приняли пожарные из Подмосковья, Дагестана и других российских регионов. А пару дней назад к флешмобу присоединилась и Мурманская область: огнеборец Максим Стародубцев из Заозерска продемонстрировал свою ловкость в Instagram.

- Считаю такие упражнения очень даже важными. При помощи этих трюков можно плохие моменты нашей работы сводить на "нет" путем тренировок. Ведь, попадая в сложную и непривычную для себя обстановку, пожарный должен оставаться хладнокровным и разумно оценивать ситуацию, а не впадать в панику, - делится в соцсети старший лейтенант внутренней службы Максим Стародубцев.

По словам северного пожарного, пролезть в узкий проем лестницы - сложная задача даже для худого человека, ведь это делается в повседневной форме, на которую надета боевая одежда с утеплителем.

Напомним: в конце сентября мурманские пожарные и энергетики участвовали в другом мировом флешмобе - #tetrischallenge, где показали содержимое своих машин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/745852" frameborder="0"></iframe> Пожарный из Заозерска участвует во флешмобе.Автор: Максим Стародубцев! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU