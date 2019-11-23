В Ковдорском районе бродит раненый медведь

СЕГОДНЯ 16:43 2019-11-23T16:43:38+03:00

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Косолапые продолжают пугать северян своим появлением то тут, то там. Еще вчера, 22 ноября, рядом с железнодорожными путями у станции Ковда заметили медведя. А сегодня утром в окрестностях Ковдорского района бродил раненый зверь. Об этом на своей странице в социальных сетях предупредил глава муниципалитета Сергей Сомов.

-23 ноября в 11:45 оператору системы «112» поступил звонок от старшего госинспектора МЧС в поселке Енский Виктора Мистюка. Он сообщил, что на берегу озера Чалма в Ковдорском районе, где находится бывшая база отдыха, видели раненого медведя. Прошу быть внимательными! - отметил глава администрации Ковдорского района.

Видимо, не все косолапые успели отправится на долгие месяцы в спячку, а решили еще нагулять жир или просто не смогли предаться Морфею.

Так что, жителям Заполярья стоит быть осторожнее, чтобы не нарваться на встречу с хозяином леса.

ИСТОЧНИК KP.RU