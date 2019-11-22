2019-11-22T12:50:46+03:00
Дом. Семья

На станции Ковда заметили медведя

У косолапого есть неделя, чтобы залечь в берлогу
Елена МОЛОДЦОВА
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В Кандалакшском районе еще не все мишки отправились на боковую. Фото: nastol.com.uaВ Кандалакшском районе еще не все мишки отправились на боковую. Фото: nastol.com.ua
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Не знаем, как там у представителей животного мира Кольского полуострова, а по ощущением северян, несмотря на конец ноября, в регионе самый разгар зимы. За последний осенний календарный месяц погода успела побаловать жителей Мурманской области снегопадами и морозами. И нет ничего необычного, что северяне пребывали в святой уверенности, что и хозяева леса, державшие их в страхе все лето и осень, наконец-то ушли в спячку. Однако, как выяснилось, не все.

- 21 ноября 17.36 на станции Ковда на 1090-1095 километре вдоль путей был замечен медведь, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кандалакшского района.

К слову, чтобы залечь в берлогу и отправиться в объятья Морфея, у косолапого осталось не так уже и много времени.

- На территории заповедника медведи уже легли в спячку. Однако по биологическим ритмам у них еще есть время до конца ноября, - рассказывают в Кандалакшском природном заповеднике. – К сожалению, этот год был голодным для мишек настолько, что наши сотрудники заметили в их помете рябину, которую они обычно не едят. Вероятно, что далеко не все косолапые нагуляли жир и смогли уснуть. Встреча на станции Ковда не первая этой поздней осенью. В Лупче-Савино мишку пришлось отстрелить , поскольку он повадился ходить в поселок. И в Колвицы тоже видели комолапого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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