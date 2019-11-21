2019-11-21T16:47:13+03:00
Происшествия

Жителям Туломы вернули отопление

Две тысячи северян не успели замерзнуть в своих квартирах
Наталья ЛОБАНОВА
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На теплосетях в поселке меняли прокладку, поэтому электроснабжение пришлось на некоторое время отключить. Фото: Валентина ГолумбиевскаяНа теплосетях в поселке меняли прокладку, поэтому электроснабжение пришлось на некоторое время отключить. Фото: Валентина Голумбиевская
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Жителям Туломы вернули тепло и горячую воду! Напомним: сегодня, 21 ноября, в сельском поселении без электроснабжения остались 13 домов и 6 социально-значимых объектов, в том числе и детский сад №16. Мерзнуть пришлось 2100 северян, среди которых 583 ребенка. Произошла беда из-за аварии на местной котельной. К счастью, ее уже устранили.

- Все утро на месте работала бригада Управления ЖКХ Кольского района из восьми человек. На сетях электрокотельной менялась одна из прокладок. В 13.50 подачу электроснабжения на котельной восстановили. Сейчас трубы наполняются теплоносителем, - рассказали в администрации Кольского района.

Еще на прошлой неделе в Туломе сняли весь утеплитель с большого участка теплосети. Трубы «оголили», так как проводились плановые работы на теплотрассе, чем местные жители оказались сильно возмущены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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