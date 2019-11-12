2019-11-12T16:05:50+03:00
Общество

Жители Туломы жалуются на раскрытую теплотрассу и холод в квартирах

«Одежду» с труб сняли для планового ремонта
Елена МОЛОДЦОВА
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Трубы "раздели", а платить придется северянам. Фото: Валентина ГолумбиевскаяТрубы "раздели", а платить придется северянам. Фото: Валентина Голумбиевская
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По сути, настоящих северных морозов еще и не было, а жители Мурманской области уже то и дело жалуются на то, что приходится мерзнуть в своих квартирах. Если в Никеле дважды за последние три дня прорывало теплотрассу, то в Туломе кто-то намерено «раздел» трубы центрального отопления.

- Живу в Туломе. В наших квартирах очень холодно, так как на котельной работает один котел и то на ограничении. С 8 ноября на улице температура опустилась ниже 20 градусов, а наша тепловая трасса вся вскрыта – «обогреваем улицу». Люди мерзнут, в саду и школе также холодно, дети сидят в куртках на уроках. Просим принять меры! – забила тревогу жительница села Валентина Голумбиевская.

Действительно, на фотографиях, выложенных в сеть, с солидного участка теплотрассы снят утеплитель. Однако, как выяснилось, трубы «раздели» в плановом порядке.

- В Туломе трубы вскрыли для проведения плановых ремонтных работ. Как только они будут закончены, утеплитель вернут на место, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кольского района.

Не знают о замерзающих в Туломе детях и управлении образования района. По данным ведомства, температура и в детском саду, и в школе в пределах нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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