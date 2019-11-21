Администрацию Мурманска заставили снизить стоимость проездных билетов

СЕГОДНЯ 10:11 2019-11-21T09:54:58+03:00

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Актуальная тема последних дней - стоимость проезда в общественном транспорте Мурманска. Напомним: на этой неделе глава муниципального образования Андрей Сысоев сообщил, что с 1 января 2020 года за одну поездку надо будет заплатить 33 рубля.

Ранее был увеличен экономически обоснованный тариф. Помимо это в комитете по тарифному регулированию Мурманской области заметили, что мэрия города повысила стоимость проездных билетов.

- С 1 января 2018 года органы местного самоуправления Мурманской области наделены отдельными государственными полномочиями Мурманской области по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа. Исполняя указанные полномочия, администрация города Мурманска установила тариф на перевозку пассажиров и багажа и стоимость проездных билетов, в том числе и для обучающихся в размере 898,75 рубля – месячный проездной билет и 305,58 рубля – декадный, за что региональный комитет по тарифам привлек ее к административной ответственности, - сообщает комитет.

В итоге стоимость проезда вернули: билет для обучающихся стоит 800 рублей на месяц и 272 - декадный. К слову, проездные тоже подорожают с января. Но насколько именно, пока не известно, т.к. идут расчеты.

ИСТОЧНИК KP.RU