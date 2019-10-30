2019-10-30T17:31:30+03:00
Общество

Регулируемый тариф на проезд в Мурманске с 1 января 2020 года будет 37,49 рубля

Новая величина будет действовать один год
Мария ПАШЕНКОВА
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В мэрии прописали, сколько должен стоить билет, чтобы предприятие-перевозчик не разорилось. Фото: vk.com/citymurmanskru.В мэрии прописали, сколько должен стоить билет, чтобы предприятие-перевозчик не разорилось. Фото: vk.com/citymurmanskru.
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Несколько недель назад в Мурманске всех подняла на уши информация, что с 1 ноября проезд в общественном транспорте будет стоить 35 рублей. Впрочем, сами перевозчики и в мэрии северян успокоили, что повышения не будет.

Однако теперь горожане снова взволнованы. На сей раз уже официальным документом - постановлением администрации города, которым увеличивается регулируемый тариф на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам. С 1 января 2020 года он составит 37,49 рубля.

Многие уже мысленно подсчитали, насколько больше придется платить в месяц за проезд и как вырастет в цене проездной. Но отставить панику. Если говорить простыми словами, то в мэрии просто прописали, сколько должен стоить билетик, чтобы предприятие-перевозчик не разорилось. Так, сейчас тариф составляет 35,95 рубля, но одна поездка в автобусе или троллейбусе Мурманска стоит 32. Разницу между суммами "Электротранспорт" получает из бюджета. Новый тариф позволит увеличить эту сумму. Вопрос о том, что в компании не хватает денег на нормальное функционирование, вставал не раз. К слову, именно перевозчик выступил инициаторов увеличения тарифа.

- Изменение установленного для АО "Электротранспорт" тарифа обусловлено образовавшимися убытками по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год, необходимостью повышения заработной платы работникам, а также ростом цен на товары и услуги в связи с уровнем инфляции, - уточнили в мэрии.

Правда, перевозчик хотел поднять тариф до 44,56 рублей. Величина в 37,49 рубля устанавливается на год до 1 января 2021-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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