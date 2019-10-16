Проверка слуха: в маршрутках Мурманска стоимость проезда вырастет до 35 рублей
В последний раз стоимость проезда в Мурманске повышалась 1 января 2019 года. С этого дня за одну поездку надо платить 32 рубля, а не 28, как раньше.
Как показывает тенденция, если и ждать нового роста тарифов, то только в 2020 году. Хотя в соцсетях уже сейчас появилась информация, что жить станет дороже.
Так, в ряде мурманских пабликов была опубликована фотография с объявлением "Уважаемые пассажиры!!! Доводим до вашего сведения о повышении проезда с 1.11.2019 до 35 рублей".
Понять, где именно была сделана фотография и имеет ли отношения к Мурманску, невозможно. Но у горожан не осталось сомнения - речь идет о маршрутках. Правда, сами перевозчики эту информацию опровергают.
- Никакого повышения не будет, - категоричен директор одной из транспортных компаний Мурманска Константин Маслов.
В "Электротранспорте" также сообщили, что автобусы и троллейбусы будут возить северян по старой цене.
ИСТОЧНИК KP.RU