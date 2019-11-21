Участник похищения мурманского бизнесмена получил четыре года колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 08:55 2019-11-21T11:42:27+03:00

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Девять человек - столько проходит по делу о похищении мурманского предпринимателя Александра Бачурихина. Напомним: в январе 2018 года его прямо на парковке у дома схватили неизвестные. Бизнесмена затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении.

- Похитители потребовали у матери и жены своей жертвы почти 87 миллионов рублей. Пока женщины пытались собрать нужную сумму, Александра держали в квартире в Росляково, где били и издевались. Родные предпринимателя попросили помощи у полиции, и благодаря этому его удалось вызволить из плена. Для этого была проведена настоящая операция с засадой в сугробах глухого леса и перекрытием акватории Кольского залива, чтобы злоумышленники не сбежали по воде, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Татьяна Ковалева.

По состоянию на сентябрь этого года шесть злоумышленников были осуждены. Организатор похищения получил 11 лет колонии и штраф в 200 тысяч рублей. Самый минимальный приговор по этому делу - 3 года. Осенью же в суд были направлены материалы уголовного дела седьмого участника группы, которого обвинили в пособничестве в похищении.

- Уголовное дело в отношении 36-летнего подсудимого было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения. Мурманский областной суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

У подсудимого еще есть шанс обжаловать приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU