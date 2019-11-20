Из-за оттепели на льду озер Мурманской области появилась вода

СЕГОДНЯ 17:11 2019-11-20T16:30:52+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях заполярные рыбаки открыли сезон ловли корюшки на Имандре - на льду озера появился палаточный городок.

Но насколько правы северяне, которые не боятся выходить на водоемы? В МЧС Мурманской области категоричны - так делать нельзя. По последним замерам, толщина льда на Семеновском озере - 25 сантиметров, на озере Питьевое в районе берега - 10-15 сантиметров, на озере Глубокое - 10-15 сантиметров.

- На водоемах очень много воды из-за оттепели, толщина может колебаться - чем дальше от берега, тем тоньше. От 10 до 2 сантиметров. Выход на воду не рекомендуется, - пояснил "КП" начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Имандра, к слову, особенно коварна. Со стороны Мончегорска толщина льда на озер 21-23 сантиметра, а вот со стороны Апатитов - гораздо тоньше. Постановлением правительства Мурманской области, здесь нельзя выходить на лед до 15 декабря. Напомним: на Имандре уже утонули два рыбака, которые вместе с мотобуксовщиками провалились под лед.

ИСТОЧНИК KP.RU