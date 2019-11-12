2019-11-12T11:43:35+03:00
Происшествия

На Имандре мужчины провалились под лед на мотобуксировщике и погибли

Лед еще слишком тонкий, чтобы выезжать на него на технике
Варвара РУСЛАНОВАЛидия АРСТОВА
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Неокрепший лед Имандры не выдержал вес мотобуксировщика. Фото: СУ СКР по Мурманской областиНеокрепший лед Имандры не выдержал вес мотобуксировщика. Фото: СУ СКР по Мурманской области
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Несмотря на сильные морозы, что стоят в последние дни, лед на самом большом озере в Мурманской области еще тонковат и явно не готов к тому, чтобы на него выезжали на технике. Собственно говоря, это и сыграло злую шутку с двумя мужчинами, решившими весело провести время на озере Имандре недалеко от Зашейка, что под Полярными Зорями. ЧП произошло 10 ноября.

- О случившемся в правоохранительные органы сообщили родственники. Когда на место приехали спасатели, то обнаружили в воде тела 34-летнего и 41-летнего мужчин, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Татьяна Ковалева. - По предварительным данным, погибшие катались на мотобуксировщиках по озеру. В какой-то момент лед не выдержал и техника вместе с людьми ушла под воду. Проводится проверка. Назначена судебно- медицинская экспертиза.

К слову, несмотря на трескучие ноябрьские морозы, толщина льда даже на Семеновском озере в Мурманске не превышает и 20 сантиметров и назвать покров прочным и устоявшимся никак нельзя. Поэтому с выездом на водоемы на технике стоит повременить, дабы не повторить судьбу погибших мужчин на Имандре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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