На озере Имандра начали ловить корюшку
Маленькая рыбка с необычным запахом свежего огурца и вкусной икрой всегда привлекала северян-рыболовов. Вот и сейчас на лед озер Мурманской области вышли рыбаки. А на Имандре и вовсе организовали палаточный городок.
- По сравнению с прошлым годом, клев такой же. Лучше всего клюет ночью и рано утром. Если погода меняется, как сейчас например, клев слабый. А вообще корюшку можно ловить на протяжении всей зимы, - поделился с «КП» мурманчанин Сергей Проводников, который уже успел съездить на Имандру.
На вопрос о рыбацкой удаче наш собеседник не ответил.
- У каждого рыбака свой улов! - подметил Сергей Проводников.
Стоит отметить, что спасатели уже не раз предупреждали об опасности непрочного льда - на заполярных водоемах он еще не устоялся. На крупных озерах может выдержать вес человека, но не техники. Как сообщили в МЧС Мурманской области, толщина льда на Семеновском озере составляет 20 сантиметров.
На зимней рыбалке нужно не забывать правила безопасности: не рыбачьте в метель и плохих погодных условиях, по льду передвигайтесь на лыжах. И никакого алкоголя.
На Имандре ловят корюшку.Видео: Сергей Проводников
ИСТОЧНИК KP.RU