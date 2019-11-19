2019-11-19T15:47:41+03:00
Рыбалка

На озере Имандра начали ловить корюшку

В Мурманской области вовсю идет зимняя рыбалка [видео]
Лидия АРСТОВА
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На Имандре появился палаточный городок - здесь собрались любители корюшки. Фото: скриншот видеоНа Имандре появился палаточный городок - здесь собрались любители корюшки. Фото: скриншот видео
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Маленькая рыбка с необычным запахом свежего огурца и вкусной икрой всегда привлекала северян-рыболовов. Вот и сейчас на лед озер Мурманской области вышли рыбаки. А на Имандре и вовсе организовали палаточный городок.

- По сравнению с прошлым годом, клев такой же. Лучше всего клюет ночью и рано утром. Если погода меняется, как сейчас например, клев слабый. А вообще корюшку можно ловить на протяжении всей зимы, - поделился с «КП» мурманчанин Сергей Проводников, который уже успел съездить на Имандру.

На вопрос о рыбацкой удаче наш собеседник не ответил.

- У каждого рыбака свой улов! - подметил Сергей Проводников.

Стоит отметить, что спасатели уже не раз предупреждали об опасности непрочного льда - на заполярных водоемах он еще не устоялся. На крупных озерах может выдержать вес человека, но не техники. Как сообщили в МЧС Мурманской области, толщина льда на Семеновском озере составляет 20 сантиметров.

На зимней рыбалке нужно не забывать правила безопасности: не рыбачьте в метель и плохих погодных условиях, по льду передвигайтесь на лыжах. И никакого алкоголя.

На Имандре ловят корюшку.Видео: Сергей Проводников

ИСТОЧНИК KP.RU

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