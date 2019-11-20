На строящемся кладбище под Мончегорском погибли двое рабочих

СЕГОДНЯ 08:46 2019-11-20T08:46:33+03:00

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Вечером 19 ноября в поселке Риж-Губа, что находится в 15 километрах от Мончегорска, произошло ЧП. Здесь на стройке нового кладбища погибли двое рабочих.

- В момент, когда двое работников спустились вниз выкопанной траншеи для производства работ, произошло обрушение и люди оказались засыпаны землей. Трое работников предприняли попытку спасти пострадавших. Однако, после того, как они спустились вниз, произошло повторное обрушение земли, - пояснила старший помощник старший помощник руководителя СКР по Мурманской области Татьяна Ковалева.

На месте погиб 47-летний рабочий. Его 42-летний коллега умер в реанимации. Одному мужчине оказали медицинская помощь в амбулаторных условиях, двое других от нее отказались. Как уточнил начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов, двое мужчин выбрались сами и помогли откопать своего коллегу. Привлекались местные спасатели, военизированный горноспасательный отряд, полиция, скорая, пожарная часть 10.

Следователи осмотрели строительную технику на объекте. Фото: СКР по Мурманской области

Следователи опросили очевидцев и директора подрядной компании. Также был проведен осмотр строительной техники и изымается документация, регламентирующая производство работ организации на данном объекте. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль руководителем регионального СКР Андрем Ефремовым.

Напомним, в Мурманской области сразу в нескольких муниципалитетах идут работы по строительству новых кладбищ.

ИСТОЧНИК KP.RU