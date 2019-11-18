Под Зверосовхозом 6-летняя девочка, перебегавшая дорогу, попала под автобус

СЕГОДНЯ 12:42 2019-11-18T12:09:32+03:00

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Одно дорожно-транспортное происшествие вскрыло сразу множество мелкие нарушений, которые допустили взрослые люди.

- В 18:40 15 ноября на 4 километре автодороги Кола – Зверосовхоз произошла авария. 6-летняя девочка вместе с бабушкой вышла из маршрутки №122 (Кола – Кильдинстрой) в неустановленном месте. Ребенок стал перебегать проезжую часть, не убедившись в безопасности, и попала под рейсовый автобус МАЗ, следовавший по маршруту №209 (Мурманск – Апатиты), - рассказывают в отделе пропаганды УГИБДД по Мурманской области.

В Госавтоинспекции уже начали проверку по этому случаю, а в девочка приходит в себя в больнице, куда была госпитализирована с множественными травмами. К счастью, ребенок получил не тяжелые травмы.

Напомним, этим же вечером в Мурманске под колеса Lada попал пьяный мужчина, который буквально кинулся наперерез легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU