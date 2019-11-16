В Мурманске сбили мужчину, перебегавшего дорогу на подъеме к Ленинградке

16 Нояб. 17:03 2019-11-16T15:06:29+03:00

По словам очевидцев, мужчина сам кинулся под колеса легковушки. Фото: Мурманск ДТП ЧП

По словам очевидцев, он был пьян и сам спровоцировал аварию

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Пятничный вечер оказался отнюдь небезаварийным в столице Заполярья. Так на подъеме от улицы Рогозерской к Восточно-Объездной дороге под колеса легковушки попал пешеход.

- По предварительным данным, ДТП произошло на 11 километре автоподъезда к Мурманску в 17:40 15 ноября. 29-летний водитель Lada спускался с объездной дороги к улице Рогозерской и сбил 31-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспорта, - рассказал «КП» инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

К слову, несмотря на обилие машин экстренных службы на месте аварии – зоркие мурманчане заметили реанимобиль – пешеход обслужен амбулаторно. У Lada же оказалась разбита морда.

- Двое сильно пьяных мужчин кидались под машины и пытались перебежать дорогу. Разбили машину и психику водителю. Они и мне под колеса пытались прыгнуть, - отметил проезжавший в тот роковой вечер мимо Ярослав Мокряк.

ИСТОЧНИК KP.RU