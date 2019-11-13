2019-11-13T10:36:34+03:00
Происшествия

В Мурманске тепло в 10 домов и детский сад вернули через четыре часа

Рабочие довольно оперативно провели сварочные работы
Елена МОЛОДЦОВА
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Батареи в домах в Мурманске потеплели к ночи.Батареи в домах в Мурманске потеплели к ночи.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты Мурманэнергосбыта приложили максимум усилий, чтобы жители 10 домов, оставшихся из-за аварии без отопления, ночевали не в холодных квартирах. Напомним, в 17:00 12 ноября между домом №13 по улице Полярные Зори и домом №3 по улице Гвардейской произошло повреждение прямого трубопровода, и требовались сварочные работы. Однако на время ремонта без тепла остались детский сад №72, что на улице Гвардейской, 5 и 10 жилых домов: улица Гвардейская, 1/15, 3, 7, 9, 9а, 11, 13, 15 и 17, а также улица Полярные Зори, 11а.

- В 21:00 12 ноября Мурманэнергосбыт завершил работ на порожденном участке трубопровода, отопление и горячее водоснабжение восстановлено, - сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба.

Рабочие управились за четыре часа и к ночи батареи в домах и детском саду потеплели.

- Здание постепенно нагревается. Не могу сказать, что в группах жарко, но вполне комфортно, - рассказали «КП» в детском саду №72.

ИСТОЧНИК KP.RU

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