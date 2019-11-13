2019-11-13T08:34:49+03:00
Общество

В Мурманске на Пяти Углах появился большой игровой комплекс для детей

Для ребят установили горки, башни, два подвесных мостика, скалодром и лестницы
Наталья ЛОБАНОВА
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Местные жители уже давно просили сделать игровую зону в сквере побольше. Фото: www.citymurmansk.ruМестные жители уже давно просили сделать игровую зону в сквере побольше. Фото: www.citymurmansk.ru
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Еще летом директор «Центра городского развития Мурманской области» Ольга Вовк говорила, что в приоритете планов по благоустройству заполярной столицы – создание детских площадок для юных северян. Например, на площади Пять Углов в Мурманске. В центральном сквере часто гуляют и отдыхают местные жители. Но до сегодняшнего дня в парке была лишь небольшая игровая зона. В ноябре главную городскую площадь наконец обновили - установили большой детский игровой комплекс. Он обошелся почти в полтора миллиона рублей.

– Многие жители просили организовать эту игровую зону, так как прежняя площадка – маленькая и ее было явно не достаточно для центра города. А теперь еще больше маленьких мурманчан смогут весело и с пользой провести время на новой развлекательной территории, - отметил глава Мурманска Андрей Сысоев.

Детский комплекс разместили на территории в 200 квадратных метров рядом со старой площадкой. Сооружение рассчитано на ребят от 6 до 12 лет и соответствует всем современным требованиям безопасности.

– Игровая конструкция включает в себя несколько горок, башни, два подвесных мостика, тренажер для скалолазания, лестницы и многое другое, – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы», Александр Накай.

Кроме того, для удобства мурманчан обустроили пешеходные дорожки из брусчатки и натурального камня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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