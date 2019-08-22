В центральном сквере Мурманска появится детская площадка за почти полтора миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:11 2019-08-22T14:12:56+03:00

Вот этот красавец-комплекс появится в центральном сквере города уже к концу ноября. Фото: Мурманск: что есть и что будет?

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Уже совсем скоро центральный сквер, что раскинулся у Дворца культуры имени С.М. Кирова, станет более комфортным не только для взрослых, но и для подрастающих северян. Мурманские городские парки и скверы опубликовали тендер на установку детского игрового комплекса стоимостью 1470000 рублей.

- В качестве малой архитектурной формы принят детский игровой комплекс «ГРАФФИТИ с прозрачной трубой» ДИК 5.055-КГ. Размеры покрытия под комплексом – 15,0 на 14,3 метра. Максимальная высота – 4,67 метра, - приводит цитату из акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации группа "Мурманск: что есть и что будет?".

Правда, для установки игровой площадки придется пересадить зеленые насаждения. Речь идет о восьми деревьях черемухи, четырех кустах спиреи и одной сирени. Все они обретут новый дом в этом же сквере. А вот куст сирени обыкновенный вероятно придется заменить из-за его почтенного возраста. Все работы подрядчик должен провести до 30 ноября. Так что уже этой зимой детвора сможет опробовать новый комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU