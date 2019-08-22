2019-08-22T14:12:56+03:00
Общество

В центральном сквере Мурманска появится детская площадка за почти полтора миллиона рублей

Ради комплекса придется пересадить 13 деревьев
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Вот этот красавец-комплекс появится в центральном сквере города уже к концу ноября. Фото: Мурманск: что есть и что будет?Вот этот красавец-комплекс появится в центральном сквере города уже к концу ноября. Фото: Мурманск: что есть и что будет?
Изменить размер текста:

Уже совсем скоро центральный сквер, что раскинулся у Дворца культуры имени С.М. Кирова, станет более комфортным не только для взрослых, но и для подрастающих северян. Мурманские городские парки и скверы опубликовали тендер на установку детского игрового комплекса стоимостью 1470000 рублей.

- В качестве малой архитектурной формы принят детский игровой комплекс «ГРАФФИТИ с прозрачной трубой» ДИК 5.055-КГ. Размеры покрытия под комплексом – 15,0 на 14,3 метра. Максимальная высота – 4,67 метра, - приводит цитату из акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации группа "Мурманск: что есть и что будет?".

Правда, для установки игровой площадки придется пересадить зеленые насаждения. Речь идет о восьми деревьях черемухи, четырех кустах спиреи и одной сирени. Все они обретут новый дом в этом же сквере. А вот куст сирени обыкновенный вероятно придется заменить из-за его почтенного возраста. Все работы подрядчик должен провести до 30 ноября. Так что уже этой зимой детвора сможет опробовать новый комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гроза в августе: В Мурманске град и перебои с электричеством
Неудачное падение: В Апатитах мужчина умер прямо на танцполе
В Полярном бьют тревогу: 17 кошек могут вернуться в "кошачий" ад
В Оленегорске установили восемь дог-боксов
В Мурманске прохожий отпинал джек-рассел-терьера, который хотел его поприветствовать
Норковые шубы! Новая коллекция
В Зеленоборском из магазина изъяли 185 килограммов просроченной мясной продукции
В Кандалакше у Дворца культуры появились скамейка-пианино и никуда не едущий велосипед
Погибший в Апатитах мужчина жил в заброшенной машине
Первый пошел: суд дал условный срок посреднику в афере в североморском МЧС
Житель Полярных Зорь стал победителем Карельского марафона на 50 километров
В Мурманской области отстрелили 11-го медведя в этом сезоне
В Апатитах труп подкинули в бесхозную машину
Лесной пожар под Ковдором тушили 12 человек и вертолет Ми-2
Три ребенка из Мурманской области пострадали в аварии в Карелии
В Кандалакше выпал крупный град
Житель Мурманской области пытался изнасиловать 16-летнюю девушку в Сочи
Мурманчанка Валентина Гунина вошла в состав женской сборной страны по шахматам
Под Ковдором в Зашейковском лесничестве горит лес