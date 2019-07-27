Советник врио губернатора, директор АНО «Центр городского развития Мурманской области» Ольга ВОВК: Как преобразить Заполярье, мы спросим у северян

Когда человек только пришел на Крайний Север, стоял вопрос, удобно ли ему здесь жить и может ли он здесь выжить. Но за сотни лет расклад поменялся: выросли города, и северяне хотят чувствовать комфорт. Отток населения, который наблюдается в Мурманской области с 1991 года, показывает, что не всегда в этом направлении работа идет успешно. Сейчас в региональном правительстве разработали масштабную программу дополнительного благоустройства общественных территорий. О том, что будет сделано, «Комсомолка» поговорила с советником врио губернатора, директором АНО «Центр городского развития Мурманской области» Ольгой Вовк.

СОХРАНИТЬ ВСЕ ОСОБЕННОСТИ

- Ольга Сергеевна, проектов очень много, но где они будут реализованы? Есть ли у нас места, которые можно обновить, или же надо искать новые?

- Чаще всего мы ищем новые места для организации общественного пространства. Есть, конечно, и такие площадки, где необходимо навести порядок. Так, мы посетили парк Апатитов, где находится памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Здесь в свое время были установлены деревянные конструкции. Некоторые уже пришли в негодность, но отдельные еще в строю. В частности, ворота на входе. Прозвучало мнение, что надо заменить их на новые, пластиковые. Но мы предложили сохранить их как особенность этого места. Еще местные жители просили убрать камни, жаловались, что они мешают ходить. Хотя нам кажется, что это интересная изюминка.

- К слову, о природных достопримечательностях. Их тоже будут сохранять?

- Безусловно. Например, мы побывали в апреле на сопке Горелая в Мурманске. Это очень интересное место для создания пешего экомаршрута. Или рядом с Первомайским рынком есть большой зеленый уголок и озеро, где мы бы хотели создать городское пространство. Очень занимательные природные достопримечательности есть в других городах области, и по ним мы еще поработаем отдельно.

- Раз зашла речь о маршрутах... 2 июля в Мурманске презентовали первый маршрут по городу. Хочется знать о них подробнее.

- К нам в город приезжает много гостей, но, к сожалению, не всегда можно удобно показать им все достопримечательности. Поэтому в сотрудничестве с краеведами, художественным и краеведческим музеями мы создали пять маршрутов разной сложности. Они будут интересны как гостям города (в том числе иностранцам), там и мурманчанам. Мурманск - город с богатым военно-патриотическим прошлым. Все памятники появились не просто так. Хочется, чтобы как можно больше людей узнали об этом. Один из маршрутов создан специально для людей с ограниченными возможностями. В дальнейшем таких маршрутов будет больше, в том числе и для людей с ограничениями по слуху и зрению. Также в планах сделать аудиогиды.

ДЕТИ И СПОРТСМЕНЫ В ПРИОРИТЕТЕ

- Насколько легко создавать в Мурманске и области новые пространства и объекты?

- С точки зрения градостроительства, в Мурманске все хорошо: город не испорчен той же точечной застройкой - это отмечают все приезжие специалисты. Не надо креативить, нужно просто дать людям правильно заниматься тем, чем они занимаются. Если молодежь хочет кататься на скейтах и роликах, то пусть это делает не перед зданием правительства, а на отдельной площадке, где безопасно и комфортно.

- В Мурманской области сейчас в целом остро стоит вопрос с детскими и спортивными площадками.

- Да, это так, но есть и исключения. Например, в ЗАТО Островной нам сказали, что у них есть детские площадки в каждом дворе и ставить их уже некуда. Взамен они попросили сделать муралы (художественная роспись стен жилых домов. - Ред.) или световые конструкции. А в других муниципалитетах, наоборот, просят установить детские и спортивные площадки. И не всегда нужно что-то большое, например, детский городок. В том же Мурманске в центре, как это часто бывает, много мест, где можно провести время, но Ленинский и Первомайский округа мало охвачены. Мы уже нашли места в Росляково, на улицах Свердлова и Зои Космодемьянской. В целом можно сказать, что места для детей и спортсменов у нас в приоритете.

Новые зеленые доны, детские и спортивные площадки появятся во всех районах Мурманска. Фото: правительство Мурманской области

- Но есть и другие важные вопросы. Например, не хватает мест для выгула собак. В этом направлении есть подвижки?

- Безусловно, этот вопрос будет подниматься, и уже есть варианты, где бы можно было создать такие площадки. Но вопрос этот деликатный: надо учитывать интересы и владельцев собак, и тех, у кого их нет.

С ОСОБЫМ ПОДХОДОМ

- Мурманчан очень интересуют работы по двум важным местам в городе - это большая реконструкция площади Пять Углов и изменение облика малой Долины Уюта.

- Ранее была проведена большая работа на подходах к главной площади Мурманска: приведены в порядок Музыкальная аллея, скверы… А самый центр, такое ощущение, не осилили. Это часто бывает, ведь самое ядро города всегда сложно изменить. Сейчас Пять Углов - это транзит: через площадь ходят, но не задерживаются, даже праздники часто обходят ее стороной. Площадь же должна стать привлекательной, функциональной, нести смысловую нагрузку. В ближайшее время мы увидим предварительный проект реконструкции Пяти Углов, который сейчас готовит архитектор. После вынесем его на обсуждение, так как нам важно мнение горожан.

- Будет ли оно также учитываться при реконструкции малой Долины Уюта?

- Конечно, ведь это тоже очень знаковый объект для города. Здесь и гуляют с собаками, и катаются на велосипедах, местным жителям важно прийти сюда с детьми, посидеть на скамейках. Поэтому хочется учесть все интересы. И не всегда это просто. В центре малой Долины Уюта есть озеро, которое очень интересно, но к нему трудно подобраться. Хотелось бы его обыграть. Хотя местные жители считают, что его надо осушить, потому что из-за него летят комары. Думаю, нам удастся учесть все интересы. Сейчас вопрос прорабатывается со специалистами.

- Еще одна мечта мурманчан - набережная. В портовом Мурманске, вытянувшемся вдоль залива, хочется погулять у воды. Но много лет проект не могут воплотить.

- К сожалению, это проблема всех городов, куда индустриализация пришла раньше, чем город. Вдоль Кольского залива идет железная дорога, поэтому сделать набережную очень сложно. Такая же проблема в Сочи, например. В Мурманске есть площадки, где можно сделать пешеходную зону, но добраться до них можно только на машинах, а значит, надо делать парковки, хотя для них почти нет места. От идеи с набережной мы не отказываемся: например, недалеко от Мурманска, в городе Коле, в рамках Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений в следующем году появится благоустроенная набережная, которая может стать для всех мурманчан набережной «выходного дня».

БОЛЬШЕ СВЕТА, МЕНЬШЕ ГРЯЗИ

- В проектах комфортной среды есть некие световые пространства, которые должны появиться в разных городах области. О чем идет речь?

- В центре Мурманска в плане освещения все хорошо - город отлично украшен огнями, а вот в отдаленных районах и малых городах с этим проблема. Хотелось бы, чтобы в каждом городе появилось знаковое пространство, которое бы радовало глаз в темное время. И сделать это достаточно просто - созданием световых композиций и подсветкой разных зданий. Чаще всего жители предлагают украсить загс, дом культуры, библиотеки.

- Ранее сообщалось, что в Мурманске будет реализован проект «Город без грязи». Как этого собираются достигнуть?

- В Мурманске много открытого грунта, в том числе в центре. И это приводит к проблемам. Например, после дождя грязь течет на пешеходную зону. Из-за специфики нашего климата газоны растут не очень хорошо, поэтому надо придумать, как изменить ситуацию. Это не значит, что надо все закатать в асфальт. Но можно разработать план по зеленым насаждениям, использовать для украшения открытых участков подкрашенное переработанное дерево. Мы будем рассматривать опыт других стран и регионов, как посыпать дороги в холодное время года: можно ли заменить песок на реагенты, гравийную крошку или еще что-то. Без ущерба для окружающей среды и без дополнительных трудностей для горожан.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

До конца года в Мурманской области появятся:

25 детских площадок

20 спортивных площадок

20 световых пространств

60 арт-объектов

126 мероприятий включены в план по повышению качества жизни

32 уже выполнены