В Мурманске открылся форум «Шаг в будущее»

СЕГОДНЯ 18:15 2019-11-12T17:13:14+03:00

Интеллектуальные соревнования объединяют исследователей от 9 до 19 лет

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В Мурманске дали старт научному форуму «Шаг в будущее». Закрытие интеллектуальных соревнований запланировано на 16 ноября.

- Арктика привлекала и продолжает привлекать молодые и амбициозные умы. Поэтому мы делаем особый акцент на поддержке науки и образования - в этом потенциал развития нашей области! Заполярный научно-образовательный центр — проект, который сейчас запускается, — должен стать держателем арктической повестки, – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

На открытии форума глава региона напомнил о недавней победе ученого-химика Галине Калашниковой. Девушка получила грант в 30 тысяч рублей на Международном конкурсе в Париже. Ее разработки будут использоваться на территории Мурманской области.

«Шаг в будущее» объединяет молодые исследователи в возрасте от 9 до 19 лет. В 2018 году участие в нем принял 271 человек, из них 235 – ученики школ, гимназий и вузов Кольского Заполярья, 36 приехали из регионов Северо-Западного федерального округа.

В апреле «КП» сообщала об образовательном эксперименте в рамках форума «Шаг в будущее». За лучшие проекты участникам пообещали рабочие места.

ИСТОЧНИК KP.RU