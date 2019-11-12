Благотворительный фонд просит помочь продуктами для «Добрых обедов» в Мурманске

СЕГОДНЯ 16:48 2019-11-12T16:35:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Увы, несмотря то, что на дворе XXI век, в Мурманске и области хватает людей, которые в силу различных жизненных обстоятельств не всегда могут позволить себе приготовить полноценный горячий обед. Вот уже почти два года благотворительный фонд «Добрый мир» каждое воскресенье раздает таким мурманчанам пищу совершенно бесплатно.

- Сегодня за «Добрыми обедами» еженедельно приходят больше двухсот человек: 120-130 нуждающихся питаются на точке раздачи на улице Бредова (которая переехала с улицы Подстаницкого – Ред.), 30-35 - на улице Радищева и еще 45-50 – на улице Жуковского, - рассказывает «КП» глава благотворительного фонда «Добрый мир» Алексей Пенкин.

Согласитесь, что прокормить такое количество людей – дело не из легких. К тому же, в последнее время поток пожертвований иссяк и накрывать «Добрые обеды» с каждым разом становится все тяжелее.

- В связи с этим объявляю сбор картофеля и макарон для приготовления горячей пищи. Ели вы знаете людей, у которых есть возможность поделиться этими продуктами, и они не знают о нашей группе, делитесь информацией. Мы знаем, что помощь может прийти с неожиданной стороны, - обратился к пользователям соцсетей Алексей Пенкин.

Продукты можно передать, связавшись с Алексеем Пенкиным, или сделать финансовое пожертвование на карту 2202201181291606, которая привязана к номеру телефона 8-953-756-75-00.

ИСТОЧНИК KP.RU