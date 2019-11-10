«Благотворительность помешала»: В Мурманске точку раздач «Добрый обедов» пришлось перенести

СЕГОДНЯ 18:48 2019-11-10T14:31:19+03:00

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Почти два года на улице Подстаницкого между домами №16 и 18 проработала точка раздач «Добрых обедов», но теперь ее пришлось перенести из-за жалобы мурманчанки. Напомним, с января 2018 года благотворительный фонд «Добрый мир» каждое воскресенье с 12:00 до 13:00 организует для нуждающихся бесплатное горячее питание. Начиная с 1 сентября «Добрые обеды» можно получить на трех точках раздач: на улице Подстаницкого, между домами 4 и 8 по улице Жуковского и между домами №68 и 70 на улице Радищева. Кроме того, к благотворительной акции присоединились Мончегорск и Никель. Но внезапно нашлись те, кому доброе дело помешало.

- К нам обратилась жительница дома, который находится рядом с точкой раздачи на улице Подстаницкого, и попросила сменить место дислокации. Поскольку ее больной сын не может открыть форточку, пока идет раздача горячих обедов, так как очень шумно. То, что рядом расположены две пивных, из-за которых тоже может быть шумно, и то, что наша раздача длится максимум час днем, ее не смутило. Мешали только нуждающиеся во время ожидания и раздач горячих обедов, - рассказывает руководитель «Доброго мира» Алексей Пенкин.

Точку раздачи перенесли на улицу Бредова. Фото: "Добрый мир"

Волонтеры не отрицают, что не всегда пришедшие за едой нуждающиеся бывают трезвы, но все же ситуация остается неоднозначной. В итоге точку раздачи «Добрых обедов» решили перенести к дому №2 на улице Бредова, а волонтеры будут более настойчиво просить нуждающихся не шуметь, а тем, кто будет проявлять агрессию, откажут в порции.

ИСТОЧНИК KP.RU