2019-11-12T15:27:54+03:00
Общество

Самолет в Санкт-Петербург вылетел почти с 8-часовой задержкой

Деталь для борта, у которого отказала электроника, везли из Северной столицы
Елена МОЛОДЦОВА
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Спустя семь часов ожидания 160 пассажиров вылетели в Петербург.Спустя семь часов ожидания 160 пассажиров вылетели в Петербург.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Почти восемь долгих часов просидели пассажиры рейса 5N-519 авиакомпании «Нордавиа» в аэропорту «Мурманск». Напомним, самолет в Санкт-Петербург должен вылететь из главной воздушной гавани Заполярья еще в 7:30 12 ноября, но у него отказала электроника, и вылет задержали.

- Отремонтировать на месте Boeing 737-800 не смогли. Вышедшую из строя деталь пришлось везти из Санкт-Петербурга. В Мурманск ее доставил борт авиакомпании «Россия», который прибыл в 13:20. В итоге деталь заменили максимально быстро, - сообщает источник «КП» в аэропорту «Мурманск».

К слову, как и предписано авиационными правилами, пассажиров задержанного рейса обеспечили горячим питанием и напитками. В 15:07 Boeing 737-800 вылетел из аэропорта «Мурманск» и взял курс на «Пулково». Ориентировочное время прибытия в Северную столицу в 16:10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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