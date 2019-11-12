Самолет в Санкт-Петербург вылетел почти с 8-часовой задержкой

СЕГОДНЯ 15:26 2019-11-12T15:27:54+03:00

Деталь для борта, у которого отказала электроника, везли из Северной столицы

Изменить размер текста: A A

Почти восемь долгих часов просидели пассажиры рейса 5N-519 авиакомпании «Нордавиа» в аэропорту «Мурманск». Напомним, самолет в Санкт-Петербург должен вылететь из главной воздушной гавани Заполярья еще в 7:30 12 ноября, но у него отказала электроника, и вылет задержали.

- Отремонтировать на месте Boeing 737-800 не смогли. Вышедшую из строя деталь пришлось везти из Санкт-Петербурга. В Мурманск ее доставил борт авиакомпании «Россия», который прибыл в 13:20. В итоге деталь заменили максимально быстро, - сообщает источник «КП» в аэропорту «Мурманск».

К слову, как и предписано авиационными правилами, пассажиров задержанного рейса обеспечили горячим питанием и напитками. В 15:07 Boeing 737-800 вылетел из аэропорта «Мурманск» и взял курс на «Пулково». Ориентировочное время прибытия в Северную столицу в 16:10.

ИСТОЧНИК KP.RU