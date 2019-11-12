Отказала электроника: Рейс Мурманск – Санкт-Петербург задержали на шесть часов из-за поломки самолета
И снова в расписании главной воздушной гавани Заполярья небольшой сбой. Правда, на этот раз погода не причем: туман и снегопад обошли аэродром стороной. Причина чисто техническая.
- Уважаемые пассажиры! Вылет рейса 5N-519 авиакомпании «Нордавиа» по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, «Пулково» задерживается до 13:30 по решению авиакомпании, - сообщает официальный сайт аэропорта «Мурманск».
Самолет должен был поднять в небо в 7:30, но оборудование борта отказалось работать.
- В Мурманске сломался Boeing 737-800, который должен был везти в Санкт-Петербург 160 пассажиров. Отказала электроника. Сейчас капризный блок проверяют. Возможно, придется везти новую запчасть из Москвы, - рассказывает подробности источник «КП» в аэропорту «Мурманск».
К слову, это не первая подобная ситуация в воздушной гавани Заполярья. Несколько лет назад блок электроники отказал у самолета Мурманск – «Внуково». Тогда его вскрыли, продули и высушили систему тепловой машиной, и самолет смог отправиться в столицу.
ИСТОЧНИК KP.RU