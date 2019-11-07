Туман в аэропорту «Мурманск» задержал на 10 часов самолет из Шереметьево

СЕГОДНЯ 09:41 2019-11-07T09:41:10+03:00

Два других ночных борта сели на Кольском полуострове по расписанию

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С приходом ночи на главную воздушную гавань опустился густой туман. Из-за него-то в расписание аэропорта «Мурманск» вновь произошел сбой. Правда, «молоко» помешало совершить только один из трех ночных рейсов.

- Уважаемые пассажиры»! Прибытие Airbus A320, выполняющего рейс SU-1322 из московского «Шереметьево», задерживается ориентировочно до 11:30 7 ноября в связи с метеоусловиями. Вылет рейс SU-1323 в Москву в связи с поздним прибытием самолета под рейс откладывается ориентировочно до 12:30 7 ноября, - предупреждает официальный сайт аэропорта «Мурманск».

Два других рейса из Первопрестольной прибыли на Кольский полуостров по расписанию в 02:35 и 04:10. Как рассказал источник «КП», туман окутал аэропорт «Мурманск», начиная с 03:30 до 06:00. Однако самолетам помогли приземлиться огни высокой интенсивности, которые включают на взлетно-посадочной полосе при таких метеоусловиях.

ИСТОЧНИК KP.RU