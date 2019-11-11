Из-за отключения отопления в мурманской гимназии №3 сократят уроки, а в поликлинике РЖД заработают обогреватели
11 ноября в Мурманске собирались отключить горячую воду и теплоснабжение в 12 жилых домах, гимназии №3 и поликлинике РЖД из-за аварии на теплосети. Однако работы по устранению неполадок перенесли на завтра.
- Все отключения пройдут 12 ноября. В какое точно время жителям придется побыть без горячего водоснабжения и теплоснабжения – пока не известно. Будем решать по погоде, - пояснили «КП» в пресс-службе «Мурманэнергосбыта».
Помимо некоторых многоквартирных домов на улице Привокзальной, Октябрьской, Володарского и Челюскинцев без тепла и воды останутся мурманская гимназия №3 и железнодорожная поликлиника.
- Если аварию все-таки будут устранять завтра, то уроки сократим до 30 минут, чтобы ученики не замерзли на занятиях, - рассказали«КП» в гимназии №3.
А вот поликлиника оказалась подготовленной к снижению температур.
- Мы будем работать в обычном режиме. Подключим бойлеры и обогреватели, - сообщили в медучреждении.
Остается надеяться, что аварию на теплосети устранят как можно скорее, чтобы местным жителям не пришлось долго быть без горячей воды и тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU