СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-11T11:57:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Мороз-воевода дозором обходит владенья свои! Именно его примеру и посоветовал последовать главам муниципалитетов губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Напомним, глава региона оценил ситуацию с вывозом снега в Мончегорске и Оленегорске.

- Если заседание штаба по уборке снега должно проводиться каждые три дня, то через день утро глав муниципалитетов должно начинаться с объезда своих территорий. Не надо осматривать все, но охватить несколько точек - обязательно, - дал поручение Андрей Чибис. – Обратите внимание на уборку снега во дворах и крыш от наледи. Несмотря на начало зимы, на въезде на некоторые придомовые территории уже есть колейность. Ситуация, конечно, не критичная, но до идеала еще далеко.

Теперь в обязанности глав городов и поселков входит выкладывать в социальные сети фотографии с объездов, а также внимательно следить за комментариями. Если чиновники сами не будут реагировать на них, то тогда это будет делать Андрей Владимирович, правда, в отношении них.

- Кроме того, мы возрождаем летнюю традицию общественного контроля. Видеоператоры продолжат свое путешествие по области, фиксируя все свалки мусора, горы неубранного снега и свисающие с крыш сосульки, - отметил глава региона.

В этот раз в объектив попали Кола, Молочный, Зверосовхоз, Кильдинстрой, Росляково, Сафоново и Североморск. Главам необходимо принять меры и прислать в правительство фотоотчет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/743047" frameborder="0"></iframe> Видеооператоры будут следить, как убирают снег во дворах и наледь с крыш в Мурманской области.Автор: Правительство Мурманской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU