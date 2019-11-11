Видеооператоры будут следить, как убирают снег во дворах и наледь с крыш в Мурманской области
Мороз-воевода дозором обходит владенья свои! Именно его примеру и посоветовал последовать главам муниципалитетов губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Напомним, глава региона оценил ситуацию с вывозом снега в Мончегорске и Оленегорске.
- Если заседание штаба по уборке снега должно проводиться каждые три дня, то через день утро глав муниципалитетов должно начинаться с объезда своих территорий. Не надо осматривать все, но охватить несколько точек - обязательно, - дал поручение Андрей Чибис. – Обратите внимание на уборку снега во дворах и крыш от наледи. Несмотря на начало зимы, на въезде на некоторые придомовые территории уже есть колейность. Ситуация, конечно, не критичная, но до идеала еще далеко.
Теперь в обязанности глав городов и поселков входит выкладывать в социальные сети фотографии с объездов, а также внимательно следить за комментариями. Если чиновники сами не будут реагировать на них, то тогда это будет делать Андрей Владимирович, правда, в отношении них.
- Кроме того, мы возрождаем летнюю традицию общественного контроля. Видеоператоры продолжат свое путешествие по области, фиксируя все свалки мусора, горы неубранного снега и свисающие с крыш сосульки, - отметил глава региона.
В этот раз в объектив попали Кола, Молочный, Зверосовхоз, Кильдинстрой, Росляково, Сафоново и Североморск. Главам необходимо принять меры и прислать в правительство фотоотчет.
Видеооператоры будут следить, как убирают снег во дворах и наледь с крыш в Мурманской области.Автор: Правительство Мурманской области! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU