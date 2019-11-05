2019-11-05T11:06:55+03:00
Общество

Мурманская область поборется за федеральные деньги на модернизацию поликлиник и ФАПов

План развития первичного звена должен быть подготовлен качественно и быстро
Елена ЧУМАКОВА
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Поликлиники модернизируют за счет федеральных вливаний.Поликлиники модернизируют за счет федеральных вливаний.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Как и обещал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, он принял активное участие в расширенном заседании президиума Госсовета и вернулся с новыми вводными для своих подчиненных.

- Акцент на Госсовете был сделан на развитие первичного звена медицины: поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и кадровое обеспечение. Президент России Владимир Путиным принял решение выделить на эти цели 550 миллиардов рублей в ближайшие пять лет. Деньги первыми получат регионы, которые будут максимально готовы к этому, - отметил Андрей Чибис. – Поэтому наша задача как можно быстрее завершить инвентаризацию наших медицинских учреждений и опережающими темпами подготовить программу по модернизации первичного звена.

По мнению главы региона, есть шанс получить хорошие федеральные ресурсы, и Мурманская область не должна его упустить. Более того, Заполярье должно одним из первых ухватиться за эту возможность. В частности эти деньги пойдут на запуск программы «Бережливая поликлиника».

ИСТОЧНИК KP.RU

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