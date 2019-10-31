Андрей Чибис: «Тариф ОМС должен учитывать географические и климатические особенности региона»

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-31T11:09:46+03:00

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Глава Мурманской области Андрей Чибис не оставляет попыток реанимировать здравоохранение в регионе. Разработанный под его началом антикризисный план успешно реализуется, но перевести медицину в стадию развития требуется увеличение финансирования. За это и бьется Андрей Чибис, готовясь в Калининград вместе с коллегами из других регионов к расширенному заседанию президиума Госсовета. Глобальную проблему недофинансирования отрасли из-за недостатка тарифа ОМС необходимо решать.

- При распределении денег должны учитываться особенности регионов – климатические и географические, а также состояние существующей медицинской инфраструктуры, - обозначил свою позицию Андрей Чибис. – Это особенно актуально для Мурманской области. У нас много жалоб на поликлиники, а проблемы в здравоохранении копились десятилетиями!

И, как отметил глава региона, дело тут не только в ремонтах и модернизации оборудования. Здравоохранение должно в принципе перейти на новые стандарты работы, например, «Бережливых поликлиник», чтобы пациент мог быстро и в комфортных условиях получить необходимую помощь. Врачей же планируют поддерживать в их решениях за счет внедрения цифровых технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU