В промзоне Мурманска полыхает овощной склад

СЕГОДНЯ 10:13 2019-11-01T10:13:52+03:00

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В последнее время склады в столице Заполярья вспыхивают с завидной частотой. Напомним, на прошлой неделе дважды полыхали хозпострйоки на территории судоверфи. А теперь огонь разгорелся в промзоне Мурманска.

- Сообщение о возгорании по адресу: улица Свердлова, дом 27 в 8:11 1 ноября. Перед прибывшим на место первым пожарно-спасательным подразделением предстали клубы черного дыма, поднимающиеся в небо. Ориентировочная площадь пожара – 200 квадратных метров, - сообщает начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Оказалось, что горит овощной склад. Уже через восемь минут после проведенной разведки было решено повысить ранг пожара до «1 бис». На месте работают 41 человек и 20 единиц техники.

По словам очевидцев, пахнет на месте пожара больше химией, чем овощами-гриль. Тем не менее, движение в районе дома №27 по улице Свердлова образовалась огромная пробка в сторону юга, поскольку проезжую часть заняли пожарные расчеты – другого места для большой технике нет.

ИСТОЧНИК KP.RU