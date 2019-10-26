В Мурманске снова загорелся склад на территории судоверфи

СЕГОДНЯ 13:41 2019-10-26T13:41:11+03:00

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Вчера в Мурманске на улице Траловой, 2 опять случился пожар. Напомним, что в прошедший понедельник, 21 октября, здесь же, на территории судоверфи, воспламенилась емкость со старым машинным маслом. Площадь пожара в складских помещениях тогда составила около 500 квадратных метров. Теперь произошло повторное возгорание.

- Информация о возгорании поступила 25 октября, в 23.42 по системе "112". В одноэтажном здании снова загорелось отработанное машинное масло. В 23.50 был объявлен ранг 1-БИС, в 0.09 его отменили. Площадь пожара составила примерно 300 квадратных метров. Работают четыре отделения и одна автолестница. Угрозы распространения возгорания нет, - сообщил подробности руководитель пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Сейчас пожар уже потушили. К счастью, пострадавших не оказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU