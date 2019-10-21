В Мурманске на территории судоверфи горит склад в 500 квадратных метров
Эти выходные в Мурманской области оказались богаты на крупные пожары. Напомним, в Кандалакше огонь занялся на территории бывшего механического завода. А в Мурманске тушат складские помещения на улице Траловая, 2 - здесь находится судоверфь.
- Информация о возгорании поступила в 4.16 21 октября по системе "112". В одноэтажном здании горит отработанное машинное масло. В связи с сильным задымлением и открытым пламенем был объявлен сначала ранг 1-БИС, позже уровень пожара поднят до второго номер сложности. Площадь пожара составляет 500 кв.м, - сообщил подробности руководитель пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.
В момент начала пожара на территории склада не было людей, поэтому угрозы для жизни и здоровья нет. К тушению привлечено 37 человек и 13 единиц техники. Из них 27 человек и 10 единиц техники от МЧС России.
Горят склады на судоверфи в Мурманске.Видео: vk.com/murmansk_dtp
ИСТОЧНИК KP.RU