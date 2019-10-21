2019-10-21T09:05:53+03:00
Происшествия

В Мурманске на территории судоверфи горит склад в 500 квадратных метров

В помещении воспламенились емкости с машинным маслом [видео]
Ника СВЕТЛОВА
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Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Фото: vk.com/murmansk_dtpПлощадь пожара составила 500 квадратных метров. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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Эти выходные в Мурманской области оказались богаты на крупные пожары. Напомним, в Кандалакше огонь занялся на территории бывшего механического завода. А в Мурманске тушат складские помещения на улице Траловая, 2 - здесь находится судоверфь.

- Информация о возгорании поступила в 4.16 21 октября по системе "112". В одноэтажном здании горит отработанное машинное масло. В связи с сильным задымлением и открытым пламенем был объявлен сначала ранг 1-БИС, позже уровень пожара поднят до второго номер сложности. Площадь пожара составляет 500 кв.м, - сообщил подробности руководитель пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

В момент начала пожара на территории склада не было людей, поэтому угрозы для жизни и здоровья нет. К тушению привлечено 37 человек и 13 единиц техники. Из них 27 человек и 10 единиц техники от МЧС России.

Горят склады на судоверфи в Мурманске.Видео: vk.com/murmansk_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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