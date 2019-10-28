2019-10-28T09:22:13+03:00
Звезды

Звезда "Бумера" и "Годунова" носит лонгслив "На Севере - жить!"

Андрей Мерзликин выложил фотографию в "заполярной" одежде в Instagram
Ника СВЕТЛОВА
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Андрей Мерзликин летом побывал в Мурманской области, а зимой носит "заполярную" одежду.Андрей Мерзликин летом побывал в Мурманской области, а зимой носит "заполярную" одежду.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Этим летом заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин, известный по ролям в "Бумере", "Журках", "Годунове", "Молодежке", побывал в Мурманской области - в Полярных Зорях он отлично порыбачил.

Впрочем, из Заполярья он уехал не только с впечатлениями от ловли форели. Но и с сувенирами. Например, лонгсливом "На Севере - жить!".

- "На Севере Жить!" Мои планы на эти дни... У нас тут снег выпал, а где-то "бабушкино лето"? Тепло! В рубашках ходят! Что это за термин такой новый- "бабушкино лето"? Впервые слышу! Завидно же... Владивосток +14, Москва +14, Пермский край - 0, - подписал Андрей Мерзликин снимок.

Северяне прекрасно знают, что это не просто одежда, которую можно купить в каком-нибудь магазине с магнитиками и рогами оленя. А мерч губернатора Андрея Чибиса. Он сам носит и толстовки, и свитшоты с таким лозунгом.

merzlikinandreymerzlikinandrey
. На Севере Жить! Мои планы на эти дни... . У нас тут снег выпал, а где-то бабушкино лето ? Тепло! В рубашках ходят! Что это за термин такой новый- бабушкино лето ? Впервые слышу! Завидно же... . Владивосток +14 Москва +14 Пермский край - 0* . #пермскийкрай #губаха #погода #снег #зима #насевережить #безфильтров #прогноз #бабушкинолето #лето #зима #
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ИСТОЧНИК KP.RU

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