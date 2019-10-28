Звезда "Бумера" и "Годунова" носит лонгслив "На Севере - жить!"

СЕГОДНЯ 09:22 2019-10-28T09:22:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Этим летом заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин, известный по ролям в "Бумере", "Журках", "Годунове", "Молодежке", побывал в Мурманской области - в Полярных Зорях он отлично порыбачил.

Впрочем, из Заполярья он уехал не только с впечатлениями от ловли форели. Но и с сувенирами. Например, лонгсливом "На Севере - жить!".

- "На Севере Жить!" Мои планы на эти дни... У нас тут снег выпал, а где-то "бабушкино лето"? Тепло! В рубашках ходят! Что это за термин такой новый- "бабушкино лето"? Впервые слышу! Завидно же... Владивосток +14, Москва +14, Пермский край - 0, - подписал Андрей Мерзликин снимок.

Северяне прекрасно знают, что это не просто одежда, которую можно купить в каком-нибудь магазине с магнитиками и рогами оленя. А мерч губернатора Андрея Чибиса. Он сам носит и толстовки, и свитшоты с таким лозунгом.

merzlikinandrey . На Севере Жить! Мои планы на эти дни... . У нас тут снег выпал, а где-то бабушкино лето ? Тепло! В рубашках ходят! Что это за термин такой новый- бабушкино лето ? Впервые слышу! Завидно же... . Владивосток +14 Москва +14 Пермский край - 0* . #пермскийкрай #губаха #погода #снег #зима #насевережить #безфильтров #прогноз #бабушкинолето #лето #зима #

ИСТОЧНИК KP.RU