Актер Андрей Мерзликин поймал в Полярных Зорях 2,5-килограммовую форель

СЕГОДНЯ 15:53 2019-08-03T14:41:49+03:00

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Манит Кольский полуостров своими красотами и богатыми красной рыбой реками туристов. Перед его очарование не могут устоять не только простые россияне, но и знаменитости, как говорится, всех мастей. В Кировске и Териберке, кажется, уже привыкли к визитам лиц из телевизора. На местном горнолыжном курорте в свое время был даже замечен премьер-министр Дмитрий Медведев. Теперь волна именитых визитеров докатилась до Полярных Зорь и Кандалакши.

- Андрей Мерзликин – герой культовых фильмов юности и просто открытый и интересный человек гостит в Мурманской области, заезжал в Кандалакшу. Рад, что удалось познакомиться, - написал в соцсетях глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов.

Улыбнулась и удача мэру Полярных Зорь Максиму Пухову, который вместе со знаменитым актером порыбачил на отводном канале Кольской АЭС, где, кстати, Андрей Мерзликин поймал форель весом в 2,5 килограмма.

- Андрей сыграл множество ролей, но для меня он Димон «Ошпаренный» из кинофильма «Бумер», - признается Максим Пухов. – Может потому, что этот фильм один из любимых и смотрел я его уже раз 15.

ИСТОЧНИК KP.RU