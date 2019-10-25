2019-10-25T14:10:31+03:00
Общество

В Кировске предупреждают о лавинной опасности

Любителям покататься на лыжах и сноуборде в Хибинах стоит быть максимально осторожными
Наталья ЛОБАНОВА
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Лавина может сойти из-за снега, который еще не успел твердо улечься на склонах гор. Фото: vk.com/bigwood .Лавина может сойти из-за снега, который еще не успел твердо улечься на склонах гор. Фото: vk.com/bigwood .
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Администрация Кировска предупреждает северян, что склоны Хибин в ближайшие выходные могут быть смертельно опасными. Сегодня и завтра, 25 и 26 октября, ожидается значительное ухудшение погодных условий: в Мурманскую область нагрянет сильный снег вместе с порывистым ветром.

- Непогода закончится к 27 октября. К этому времени склоны гор укроет снег, который в начале зимы еще не стабилизировался. Поэтому возможен сход лавины, который при малом количестве снега и камнях на склоне может стать угрозой жизни и привести к серьезным травмам, - сообщают в администрации Кировска.

Спасатели советуют тем, кто очень хочет открыть для себя горнолыжный сезон в эти выходные, кататься только на подготовленных трассах. Северным жителям стоит быть предельно внимательными и осторожными.

Телефон дежурного поисково-спасательного подразделения МЧС России по Кировску - 8 (815-31) 5-88-95.

ИСТОЧНИК KP.RU

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