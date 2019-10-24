Мурманск завалит снегом

СЕГОДНЯ 16:17 2019-10-24T15:51:49+03:00

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Октябрь, а ты в курсе, что ты еще осень? Хотя синоптики и говорят, что первым зимним месяцем на Крайнем Севере считается ноябрь, зима явно не собирается сдавать свои позиции.

- Нас ждет пришествие очередного циклона, который добавит еще снега, если не больше. Осадки начнутся уже сегодня, 24 октября, поздним вечером или ночью и по большому счету прекратятся только днем в субботу, - прогнозирует снегопад группа «Погода в Мурманске».

Если в столицу Заполярья и на север области циклон принесет снег, то на юге вместо белых мух будет идти дождь, который смоет уже выпавший снежный покров. Кстати, осадки будут довольно интенсивными: в пятницу только Мурманске ожидается до 10 миллиметров, а в субботу выпадет еще в районе 5 миллиметров.

- Попутно в пятницу начнет усиливаться восточный, северо-восточный ветер, который в ночь на субботу в порывах может достигать 15-17 метров в секунду. Температура воздуха в городе будет 0…-2. После того, как циклон пройдет, в воскресенье столбик термометра опустится до минус 5-10 градусов, - отмечают в паблике.

ИСТОЧНИК KP.RU