Найденный полицейскими на улице Мурманска мужчина умер от сердечного приступа

СЕГОДНЯ 13:57 2019-10-24T17:18:44+03:00

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Спустя два дня после того, как наряд патрульно-постовой службы, кружа по Ленинскому округу Мурманска, обнаружил страшную находку, стала известна причина смерти мужчины, лежавшего без признаков жизни у дома № 45 на улице Лобова. Напомним: труп нашли рано утром полицейские и вызвали следователей.

- Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть 60-летнего мурманчанина, тело которого было обнаружено у дома № 45 на улице Лобова, не носит криминального характера. Мужчина умер от ишемической болезни сердца, - рассказала старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Следователи продолжают процессуальную проверку. Уже известно, что погибший вел асоциальный образ жизни. Вероятно, из дома он вышел по каким-то делам, а тут сердце прихватило – ранним утром даже прохожих не оказалось на улице, чтобы помочь бедняге.

ИСТОЧНИК KP.RU