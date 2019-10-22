В Мурманске полицейские, патрулируя улицы, нашли труп

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-22T10:32:59+03:00

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Это зимнее октябрьское утро началось не с кофе. Наряд патрульно-постовой службы патрулировал улице Лобова в Мурманске, когда у дома №45 заметил лежащего мужчину. Увы, помочь ему уже ничем было нельзя.

- По предварительной информации, погибшему мужчине было 55-60 лет. При осмотре каких-либо телесных повреждений, характерных для насильственной смерти, не обнаружено. Также не найдено следов волочения или борьбы, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

У погибшего при себе не оказалось документов, поэтому следователям еще только предстоит установить его личность. Сотрудники СКР уже назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти, а пока идет опрос очевидцев.

Но пока подробностей его гибели немного. Возможно, мужчина вышел ранним утром из дома на работу, ему стало плохо, а в ранний час никого поблизости не оказалось, чтобы оказать ему помощь. Правда, пока это только предположение.

ИСТОЧНИК KP.RU