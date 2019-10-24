Из-за плотного тумана над аэропортом «Мурманск» кружили два самолета

СЕГОДНЯ 12:09 2019-10-24T12:09:30+03:00

Борт из Москвы успел навернуть 10 кругов и даже уйти на запасной аэродром в Архангельск прежде, чем удалось приземлиться на Кольском полуострове

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Не успела забыться история с рейсом ZF-444 Azur Air Анталья – Мурманск, который не мог приземлиться на Кольском полуострове 13 часов, как на столицу Заполярья спустился густой туман, надежно скрыв от пилотов сразу двух бортов взлетно-посадочную полосу.

- Первым к аэропорту «Мурманск» подлетел рейс СУ 1320, следовавший из московского «Шереметьево», но садиться побоялся из-за плотного тумана. Борт успел сделать около десяти кругов над аэродромом, когда к нему присоединился рейс FV 6341 из Санкт-Петербурга, - описывает утренние события источник «КП» в аэропорту «Мурманск». – В итоге командир московского борта принял решение уйти на запасной аэродром. Но вскоре туман рассеялся и самолет вернулся.

Как рассказала «КП» коммерческий директор главной воздушной гавани Заполярья Марина Шувалова, действительно, из-за густого тумана порой не было даже видно здания аэровокзала, поэтому двум прибывшим в Мурманск самолетам пришлось покружить над аэропортом. Тем не менее, оба рейса благополучно приземлились и готовятся к обратному вылету.

ИСТОЧНИК KP.RU