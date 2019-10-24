Из-за плотного тумана над аэропортом «Мурманск» кружили два самолета
Не успела забыться история с рейсом ZF-444 Azur Air Анталья – Мурманск, который не мог приземлиться на Кольском полуострове 13 часов, как на столицу Заполярья спустился густой туман, надежно скрыв от пилотов сразу двух бортов взлетно-посадочную полосу.
- Первым к аэропорту «Мурманск» подлетел рейс СУ 1320, следовавший из московского «Шереметьево», но садиться побоялся из-за плотного тумана. Борт успел сделать около десяти кругов над аэродромом, когда к нему присоединился рейс FV 6341 из Санкт-Петербурга, - описывает утренние события источник «КП» в аэропорту «Мурманск». – В итоге командир московского борта принял решение уйти на запасной аэродром. Но вскоре туман рассеялся и самолет вернулся.
Как рассказала «КП» коммерческий директор главной воздушной гавани Заполярья Марина Шувалова, действительно, из-за густого тумана порой не было даже видно здания аэровокзала, поэтому двум прибывшим в Мурманск самолетам пришлось покружить над аэропортом. Тем не менее, оба рейса благополучно приземлились и готовятся к обратному вылету.
ИСТОЧНИК KP.RU