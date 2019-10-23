Пассажиры самолета Анталья-Мурманск, который не мог сесть 13 часов: "Была паника, дети плакали, мы думали, это наш последний полет"

Возвращение с отдыха стало для 211 северян настоящим испытанием. Все они - пассажиры рейса ZF-444 Azur Air Анталья - Мурманск, который должен был приземлиться в аэропорту Мурмашей в 22.20 22 октября (вылет был в 16.45). Но в итоге полет растянулся на 13 часов!

"Все боялись"

Борт почти долетел до пункта назначения, но, сделав круг над поселком Верхнетуломский, развернулся в сторону границы. Самолет пришлось садить на запасной аэродром Рованиеми. Там пассажиры почти пять часов сидели в салоне. "Комсомолке" удалось узнать у северян и их близких, что творилось в это время в самолете.

- Рейс прошел очень тяжело как для моих родителей, так и для всех членов экипажа. Родители рассказали, что была очень сильная паника в салоне самолета, все боялись, дети маленькие плакали. Думали, что это последний для них перелет, так как бортпроводники сказали, что не сможем сесть в аэропорту Мурманска - конструкция самолета не позволяет произвести посадку, - рассказал "КП" Петр Колосков, у которого на злополучном рейсе были родные.

По его словам, когда самолет полетел в Финляндию, то попал в зону сильной турбулентности. Крылатую машину начало сильно шатать, крылья тряслись. Бортпроводники успокаивали пассажиров, говорили, что все будет хорошо. Две сотни людей пять часов топились в салоне, пока решался вопрос, как же им вернуться на родину.

- Говорили что всем сидеть на своих местах, идет дозаправка самолета. Финны не давали никому выйти из салона. Я спросил, было-ли какое-то питание во время ожидания. Но родителям и остальным дали только воду. Многие уже хотели выйти из самолета и поехать своим ходом домой, потому что очень боялись. Потом Москва приняла решение аварийно садить самолет в аэропорту "Мурманск", - продолжает Петр. - Родители сказали еще, что когда стояли в Финляндии, они заметили, как очень часто запускали двигателя, что что-то проверяли. Возможно, это был предлог аварийно посадить самолет в другом городе по техническим неисправностям.

Не в аэропорте дело

Все же рано утром 23 октября самолет из Турции наконец сел в заполярной воздушной гавани. Правда, перед этим еще покружил в небе. Это был последний рейс из Антальи в сезоне. Перелеты на курорт приостановлены до весны.

В соцсетях северян в пух и прах разнесли службы аэропорта. Мол, не почистили взлетно-посадочную полосу, поэтому самолет и не мог приземлиться. К слову, такие проблемы ранее были. Но на деле все иначе.

- Аэропорт был открыт. Все остальные тринадцать бортов, которые по расписанию должны были прибыть в Мурманск, благополучно сели. Решение уйти на запасной аэродром в Рованиеми принял командир воздушного судна, следовавшего из Антальи. Вероятно, его не устроил коэффициент сцепления с взлетно-посадочной полосой, - сообщила коммерческий директор аэропорта "Мурманск" Марина Шувалов.

Оперативно получить комментарий по ситуации от Azur Air журналистам не удалось. А пассажиров зацепило, что им после 13-часового испытания не предоставили ни трансфер домой, ни какие-либо еще компенсации.