В Мурманске завершены поиски 13-летней девочки

СЕГОДНЯ 13:42 2019-10-20T13:42:11+03:00

Но еще четверо детей до сих пор не найдены

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13-летняя Полина Пузина пропала 19 октября. Девочка ушла из дома на пр. Кольский 97/3 в Мурманске и не выходила на связь с родными. К счастью, ее поиски завершены.

- Несовершеннолетняя Полина Пузина вернулась домой. Каких-либо преступлений в отношении девочки не совершалось, - рассказала старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

При этом в Мурманской области до сих пор не нашли четырех детей: 16-летнего Александра Головина, 16-летнюю Оксану Кондратюк и двух 12-летних друзей - Александра Курочкина и Богдана Васильева. По последним данным, мальчики из Мончегорска захотели приключений и могли уехать в Москву. В данный момент они могут находиться в любом городе Мурманской области.

Северян просят быть внимательными и помочь с поиском детей.

ИСТОЧНИК KP.RU