В Мурманске завершены поиски 13-летней девочки
13-летняя Полина Пузина пропала 19 октября. Девочка ушла из дома на пр. Кольский 97/3 в Мурманске и не выходила на связь с родными. К счастью, ее поиски завершены.
- Несовершеннолетняя Полина Пузина вернулась домой. Каких-либо преступлений в отношении девочки не совершалось, - рассказала старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.
При этом в Мурманской области до сих пор не нашли четырех детей: 16-летнего Александра Головина, 16-летнюю Оксану Кондратюк и двух 12-летних друзей - Александра Курочкина и Богдана Васильева. По последним данным, мальчики из Мончегорска захотели приключений и могли уехать в Москву. В данный момент они могут находиться в любом городе Мурманской области.
Северян просят быть внимательными и помочь с поиском детей.
ИСТОЧНИК KP.RU