2019-10-20T08:16:05+03:00
Общество

Срочный поиск: в Мурманской области пропало пять детей

Первый подросток исчез еще 12 октября, еще трое - 19 числа
Мария ПАШЕНКОВА
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Фото: МурманСпасФото: МурманСпас
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Головная боль для родителей, взрослых, отвечающих за воспитание, полиции и волонтеров. В Мурманской области на данный момент сразу пять несовершеннолетних ушли в неизвестном направлении.

16-летний Александр Головин 12 октября сбежал из центра помощи детям "Журавушка", что в Мурмашах. Парень не в первый раз так самовольничает.

Фото: МурманСпас

Фото: МурманСпас

Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, темные кудрявые волосы, немного сутулится.

Сразу три ребенка пропали в Мончегорске.16-летняя Оксана Кондартюк 13 октября ушла из общежития местного колледжа и до сих пор неизвестно, где она находится.

Фото: МурманСпас

Фото: МурманСпас

Приметы: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы, серые глаза.

Была одета: черная куртка до пояса, синие джинсы, черные кроссовки.

18 октября в столице металлургов сбежали два друга: Александр Курочкин и Богдан Васильев. Обоим мальчикам 12 лет.

Приметы Саши: рост 135 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы. Был одет: темно-зеленая куртка до бедра, черные брюки, черные кроссовки с белой подошвой, взял с собой черный рюкзак.

Приметы Богдана: рост 155 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы.

Фото: МурманСпас

Фото: МурманСпас

В этот же день, 19 октября в Мурманске пропала 13-летняя Полина Пузина. Она ушла из дома на пр. Кольский 97/3.

Фото: МурманСпас

Фото: МурманСпас

Приметы: рост 155 сантиметров, среднее телосложение, черные волосы до плеч, серые глаза.

Была одета: длинный черный пуховик с капюшоном, черные джинсы, черные кроссовки.

Если вы можете помочь с поисками детей, позвоните в полицию по телефонам 02, 102 или в отряд "МурманСпас" 8911-311-70-20 или 8911-339-89-41.

ИСТОЧНИК KP.RU

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