Срочный поиск: в Мурманской области пропало пять детей
Головная боль для родителей, взрослых, отвечающих за воспитание, полиции и волонтеров. В Мурманской области на данный момент сразу пять несовершеннолетних ушли в неизвестном направлении.
16-летний Александр Головин 12 октября сбежал из центра помощи детям "Журавушка", что в Мурмашах. Парень не в первый раз так самовольничает.
Фото: МурманСпас
Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, темные кудрявые волосы, немного сутулится.
Сразу три ребенка пропали в Мончегорске.16-летняя Оксана Кондартюк 13 октября ушла из общежития местного колледжа и до сих пор неизвестно, где она находится.
Фото: МурманСпас
Приметы: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы, серые глаза.
Была одета: черная куртка до пояса, синие джинсы, черные кроссовки.
18 октября в столице металлургов сбежали два друга: Александр Курочкин и Богдан Васильев. Обоим мальчикам 12 лет.
Приметы Саши: рост 135 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы. Был одет: темно-зеленая куртка до бедра, черные брюки, черные кроссовки с белой подошвой, взял с собой черный рюкзак.
Приметы Богдана: рост 155 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы.
Фото: МурманСпас
В этот же день, 19 октября в Мурманске пропала 13-летняя Полина Пузина. Она ушла из дома на пр. Кольский 97/3.
Фото: МурманСпас
Приметы: рост 155 сантиметров, среднее телосложение, черные волосы до плеч, серые глаза.
Была одета: длинный черный пуховик с капюшоном, черные джинсы, черные кроссовки.
Если вы можете помочь с поисками детей, позвоните в полицию по телефонам 02, 102 или в отряд "МурманСпас" 8911-311-70-20 или 8911-339-89-41.
ИСТОЧНИК KP.RU