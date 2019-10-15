2019-10-15T18:07:22+03:00
Общество

В Мурманске заливает кипятком жилой пятиэтажный дом

Совсем недавно подобный потоп случился и в Кировске
Наталья ЛОБАНОВА
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Аварийная служба уже заменила поврежденный участок трубы, так что теперь кипяток не должен течь в подвал. Фото: Любовь Васенкова.Аварийная служба уже заменила поврежденный участок трубы, так что теперь кипяток не должен течь в подвал. Фото: Любовь Васенкова.
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В прошедшую субботу, 12 октября, жильцы дома № 1, что расположен на улице Лобова в Мурманске, сильно беспокоились, так как уже несколько дней подряд в подвале их пятиэтажки была сауна.

- Уже пять дней льется кипяток. Управляющая компания бездействует, говорит, что у них нет материалов. И что мы будем делать, когда вода из подвала перельется на улицу? – негодует в соцсетях жительница подтопленного дома Любовь Васенкова.

Оказалось, что за содержание этой многоэтажки отвечает «Севжилсервис». «КП» выяснила у управляющей компании, из-за чего произошла столь неприятная ситуация и как будут решать проблему.

- От жильцов дома № 1 на улице Лобова первое обращение по поводу парения из подвала к нам поступило вечером 11 октября. Туда приехала аварийная служба и обнаружила незначительную течь розлива отопления. Из-за того, что повреждение было небольшим, отопление на выходные отключать не стали. 14 октября был заменен поврежденный участок розлива отопления, а также сделали врезку на стояке, - пояснили "КП" в отделе развития УК «Севжилсервис».

К слову, подобный случай на днях произошел и в Кировске. Там прорвало трубу на чердаке, из-за чего затопило кипятком половину многоэтажного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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