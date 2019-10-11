В Кировске затопило кипятком половину многоэтажного дома

СЕГОДНЯ 14:11 2019-10-11T14:11:01+03:00

Пострадавшим жителям придется менять в квартире и потолки, и мебель с техникой [видео]

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На этой неделе у жильцов дома №9 по улице Дзержинского в Кировске произошла настоящая катастрофа: на ничего не подозревающих северян, живущих на девятом этаже многоэтажки, с потолка полилась горячая вода. В итоге, затопило целое крыло здания.

- На девятом этаже уничтожено почти все. Вылилось огромное количество горячей воды. Это чрезвычайная ситуация, в которой пострадали с разной долей ущерба жильцы половины дома. Управляющая и поставляющая тепло компании, администрация Кировска молчат. Также никаких правовых оценок нет от хранителей закона, - негодуют в соцсетях потерпевшие кировчане.

Тем не менее, «КП» удалось узнать мнение администрации города на сложившуюся ситуацию.

- Затопление произошло из-за прорвавшейся трубы на техническом этаже. Были предприняты все нужные меры, чтобы устранить проблему. Часть трубы поменяли, теперь коммунальщики будут решать, как избавиться от излишней влаги на чердаке. Сейчас работы продолжаются, - рассказала пресс-секретарь администрации Кировска Татьяна Никуличева.

В пресс-службе также пояснили, что акты в адрес управляющей компании северяне уже составили. По поводу расселения к муниципальным властям пока никто не обращался, но если нужно, то они рассмотрят такой вариант.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/737249" frameborder="0"></iframe> В Кировске дом затопило кипятком.Видео: vk.com/kirap51.

ИСТОЧНИК KP.RU