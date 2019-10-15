Под Кандалакшей застрелили медведя-дачника

СЕГОДНЯ 12:27 2019-10-15T16:53:33+03:00

Медведь под Лупче-Савино погиб из-за того, что слишком часто выходил к людям. Фото: vk.com/kandaone

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Все выходные поступали сообщения, что под Кандалакшей совсем потерял страх медведь. То он бродил у котельной в Лупче-Савино 2, то там же сидел на стадионе.

Видать, косолапый был очень голодным, ведь он лазил по дачным участкам в поисках еды. Ломал заборы, "вспахивал" огороды. А еще гонял кур, задрал несколько собак.

В понедельник сообщения продолжали поступать.

- Медведь находится в поселке Лупче-Савино 1, и замечены следы возле дома № 26 на улице Набережная в селе Колвица, - рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Такое поведение стало чересчур наглым - косолапый мог напасть на человека.

- Страшно с работы возвращаться на маршрутке последней и на работу на первой отправляться!!! Там, на этой остановке, где он ходит, темень, фонарь еще в том году погас. Да и остановки нет, так, площадка рядом с кустами и деревьями, - написала в группе главы Кандалакши Тина Мартиновская.

Местные говорят, что буде едва не случилась.

- 14 октября хищник вновь появился около военного объекта. Его заметил сотрудник организации. Кочегар шел с тачкой, увидев медведя, успел забежать в помещение, тем самым сохранив себе жизнь и здоровье, - пишет группа "Кандалакша онлайн".

Утром вторника появилась информация, что мишутку все же застрелили. Правда, в охотнадзоре Мурманской области "КП" сообщили, что сделали это не сотрудники ведомства.

- Медведь был убит местными охотниками по лицензии в 7.45 15 октября, - рассказал "КП" начальник Кандалакшского управления по делам ГО и ЧС Игорь Репринцев.

ИСТОЧНИК KP.RU