2019-10-15T16:53:33+03:00
Общество

Под Кандалакшей застрелили медведя-дачника

Хищник разорял огороды, убивал кур и любил посидеть на местном стадионе
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Медведь под Лупче-Савино погиб из-за того, что слишком часто выходил к людям. Фото: vk.com/kandaoneМедведь под Лупче-Савино погиб из-за того, что слишком часто выходил к людям. Фото: vk.com/kandaone
Изменить размер текста:

Все выходные поступали сообщения, что под Кандалакшей совсем потерял страх медведь. То он бродил у котельной в Лупче-Савино 2, то там же сидел на стадионе.

Видать, косолапый был очень голодным, ведь он лазил по дачным участкам в поисках еды. Ломал заборы, "вспахивал" огороды. А еще гонял кур, задрал несколько собак.

В понедельник сообщения продолжали поступать.

- Медведь находится в поселке Лупче-Савино 1, и замечены следы возле дома № 26 на улице Набережная в селе Колвица, - рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Такое поведение стало чересчур наглым - косолапый мог напасть на человека.

- Страшно с работы возвращаться на маршрутке последней и на работу на первой отправляться!!! Там, на этой остановке, где он ходит, темень, фонарь еще в том году погас. Да и остановки нет, так, площадка рядом с кустами и деревьями, - написала в группе главы Кандалакши Тина Мартиновская.

Местные говорят, что буде едва не случилась.

- 14 октября хищник вновь появился около военного объекта. Его заметил сотрудник организации. Кочегар шел с тачкой, увидев медведя, успел забежать в помещение, тем самым сохранив себе жизнь и здоровье, - пишет группа "Кандалакша онлайн".

Утром вторника появилась информация, что мишутку все же застрелили. Правда, в охотнадзоре Мурманской области "КП" сообщили, что сделали это не сотрудники ведомства.

- Медведь был убит местными охотниками по лицензии в 7.45 15 октября, - рассказал "КП" начальник Кандалакшского управления по делам ГО и ЧС Игорь Репринцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за аварии на электросетях в Мурманске без света остались 40 домов, детский сад и больница
Известный мурманский ультрамарафонец показал, как покорял 120 километров маршрута «Корона Хибин»
В Мурманске начали делать сложные операции на глазах за счет федерального бюджета
В Мурманске в подъезд выкинули клетку с декоративными грызунами
Мурманск вошел в десятку самых бюджетных направлений для отдыха в ноябрьские праздники
В Апатитах женщина пригласила сожителя в гости к друзьям и обрекла его на смерть
Ксения Собчак сравнила фотографии Андрея Чибиса до выборов и после
В Мурманской области заблудившегося рыбака искали в ледяных полях и с вертолета
Андрей Чибис предложил ввести в Мурманской области ипотеку на вторичное жилье под 6%
В Мурманске пропала 15-летняя девушка
В следующем году на Семеновском озере в Мурманске появится смотровая площадка
Жильцы двухэтажки на улице Зеленой в Мурманске проваливаются в грязь
Прощай, аналоговое ТВ! Мурманская область перешла на "цифру"
В Мурманске отложили выборы главы администрации
Командующий Северным флотом лично проверил готовность авто военных к зиме
Школы Мурманской области перейдут на электронные дневники и учебники
За год в Мурманской области вывезли более 180 тысяч тонн мусора