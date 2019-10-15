В Мурманске пропала 15-летняя девушка
В Мурманской области настоящий бума исчезновения несовершеннолетних. Новые ориентировки появляются едва ли не каждый день.
Очередной поиск объявлен в Мурманске. Здесь 13 октября в неизвестном направлении из дома на улице Шевченко,15 ушла 15-летняя Елизавета Кожина.
Приметы: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, карие глаза, темно-рыжие волосы до плеч, над верхней губой слева - шрам.
Была одета: бордовая удлиненная куртка, черные джинсы, бордовые кроссовки.
Всех, кто может помочь с поисками Лизы, просят позвонить в полицию 02, 102, 40-60-10 или в поисковый отряд "МурманСпас" 8911-311-70-20 или 8911-339-89-41.
Напомним, на выходных в областном центре начали искать 17-летнюю Полину Кирееву, которая не в первый раз ушла из общежития на улице Ушакова. Местонахождение девушки до сих пор не установлено.
ИСТОЧНИК KP.RU