В Мурманске пропала 15-летняя девушка

СЕГОДНЯ 08:34 2019-10-15T08:34:30+03:00

Вестей о Елизавете Кожиной нет с 13 октября

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В Мурманской области настоящий бума исчезновения несовершеннолетних. Новые ориентировки появляются едва ли не каждый день.

Очередной поиск объявлен в Мурманске. Здесь 13 октября в неизвестном направлении из дома на улице Шевченко,15 ушла 15-летняя Елизавета Кожина.

Приметы: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, карие глаза, темно-рыжие волосы до плеч, над верхней губой слева - шрам.

Была одета: бордовая удлиненная куртка, черные джинсы, бордовые кроссовки.

Всех, кто может помочь с поисками Лизы, просят позвонить в полицию 02, 102, 40-60-10 или в поисковый отряд "МурманСпас" 8911-311-70-20 или 8911-339-89-41.

Напомним, на выходных в областном центре начали искать 17-летнюю Полину Кирееву, которая не в первый раз ушла из общежития на улице Ушакова. Местонахождение девушки до сих пор не установлено.

ИСТОЧНИК KP.RU