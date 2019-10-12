В Мурманске пропала 17-летняя студентка и 25-летний парень

СЕГОДНЯ 16:28 2019-10-12T16:03:26+03:00

Полина уже не первый раз теряется из общежития своего колледжа. Фото:vk.com/murmanspas51

Северяне ищут девушку, которая уже исчезала в этом месяце, и молодого человека, не вернувшегося с работы

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Вновь потерялась студентка Мурманского индустриального колледжа. Полина Киреева 10 октября ушла из общежития, расположенного на улице Ушакова, дом №9 в Мурманске и не вернулась обратно. 29 сентября она уже исчезала из этого общежития, но ее разыскали. Теперь девушка снова пропала.

- Северянка была одета в черную удлиненную куртку, черная водолазку и джинсы. Рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы длинные, темные, - сообщают в поисково-спасательном отряде «МурманСпас».

Помимо этого, в Кольском крае пропал молодой человек. Вчера, 11 октября, Дмитрий Кокунов вышел с работы на сопке Соловарака в Коле, и до сих пор не вернулся домой.

Приметы: рост 184 сантиметра, глаза каре-зеленые, волосы русые.

Был одет: черная куртка, темно-синие джинсы и черные зимние сапоги.

Тех, кто видел Полину или Дмитрия или знают, где они находятся, просят позвонить в полицию 02 или в поисковый отряд "МурманСпас" 8-911-311-70-20, 8-911-339-89-41.

ИСТОЧНИК KP.RU