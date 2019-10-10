Северянин, ограбивший Свято-Успенский Храм в Ковдоре, предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 18:18 2019-10-10T17:59:41+03:00

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Ранее «КП» уже писала про неоднократно судимого ковдорчанина, который отправился грабить местный храм Успения Пресвятой Богородицы. Но, злоумышленника ждал провал и его взяли под стражу.

Сейчас выяснилось, что 26 сентября мужчина открыто похитил из храма золотые и серебряные изделия и предметы религиозного культа на 37 тысяч 622 рубля, а не на 21 тысячу рублей, как было установлено ранее. Сотрудники полиции смогли задержать северянина в ломбарде. Туда он хотел сдать все награбленное, но не успел: стражи порядка вовремя подоспели и забрали у него похищенные украшения.

- В отношении местного жителя возбуждено дело по статье 161 Уголовного кодекса РФ «грабеж». Его ждет до четырех лет лишения свободы. Преступник заключен под стражу, а дело теперь направлено в Ковдорский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщают в прокуратуре Ковдорского района.

ИСТОЧНИК KP.RU