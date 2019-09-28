В Ковдоре мужчина украл из храма украшения, которые жертвовали прихожане
Золотой телец для жителя Ковдора оказался привлекательнее, чем праведная жизнь. От безденежья он решился на кражу из местного храма Успения Пресвятой Богородицы.
Здесь прихожане оставляли по традиции золотые и серебряные украшения в качестве пожертвований. Они свободно лежали у иконы Божьей матери, а работник церкви их после убирали. В один раз они не успели этого сделать - сюда пришел мужчина, который забрал ценности и скрылся. После этого священнослужители сразу позвонили в полицию.
- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего, опросили свидетелей. Экспертами были изъяты отпечатки пальцев рук и обуви предполагаемого преступника. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ, - сообщили в МВД России.
Отпечатки помогли установить личность преступника. Его стали искать и нашли в ковдорском ломбарде, где он пытался сдать золото и серебро.
- В ближайшее время пожертвования прихожан будут возвращены в храм, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU