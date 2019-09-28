2019-09-28T17:09:58+03:00
Происшествия

В Ковдоре мужчина украл из храма украшения, которые жертвовали прихожане

Вор пытался сдать золото и серебро в ломбард
Ника СВЕТЛОВА
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Украшения он пытался сдать в ломбард.Украшения он пытался сдать в ломбард.Фото: Надежда ПЕНЬКОВСКАЯ
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Золотой телец для жителя Ковдора оказался привлекательнее, чем праведная жизнь. От безденежья он решился на кражу из местного храма Успения Пресвятой Богородицы.

Здесь прихожане оставляли по традиции золотые и серебряные украшения в качестве пожертвований. Они свободно лежали у иконы Божьей матери, а работник церкви их после убирали. В один раз они не успели этого сделать - сюда пришел мужчина, который забрал ценности и скрылся. После этого священнослужители сразу позвонили в полицию.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего, опросили свидетелей. Экспертами были изъяты отпечатки пальцев рук и обуви предполагаемого преступника. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ, - сообщили в МВД России.

Отпечатки помогли установить личность преступника. Его стали искать и нашли в ковдорском ломбарде, где он пытался сдать золото и серебро.

- В ближайшее время пожертвования прихожан будут возвращены в храм, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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