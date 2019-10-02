2019-10-02T14:59:52+03:00
Происшествия

Мужчина, похитивший драгоценности из храма Ковдора, взят под стражу

Церковное золото и серебро оценили в 21 тысячу рублей
Мария ПАШЕНКОВА
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Мужчина только недавно вышел из мест лишения свободы и теперь может отправиться туда снова.Мужчина только недавно вышел из мест лишения свободы и теперь может отправиться туда снова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стали известны подробности кражи из Свято-Успенского храма Ковдора, которую совершил местный житель.

Напомним, мужчина пришел в божий дом и взял серебряные и золотые украшения, что прихожане повесили на икону Божьей Матери. Хотя служители церкви пытались ему помешать. А потом понес все это в ломбард. Правда, сдать украденное не получилось, ведь полицейские уже шли по следу грабителя - личность они установили по отпечаткам пальцев. Прямо в ломбарде мужчину задержали. Сейчас для него избрали меру пресечения.

- В Ковдорском районе прокурором в суде поддержано ходатайство начальника отдела дознания органа внутренних дел о содержании обвиняемого под стражей. Как установлено в ходе расследования житель Ковдор, ранее неоднократно судимый и недавно освободившийся из мест лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

К счастью, все украшения уже возвращены в храм. Их стоимость оценили в 21 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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